Libra - Horóscopo de hoy 18 de agosto

Un mal consejo por parte de alguien que es importante para ti, provoca que tu vida se modifique y no logres llevar a cabo ese plan que tenías, aunque no lo creas, es lo mejor que te puede pasar. En el plano laboral, tendrás una actitud un poco necia, es culpa de los aspectos que se forman hoy en el cosmos, así que trata de que todo sea ligero, para evitar problemas que no tienen motivo para existir. Cuentas con excelentes influjos, para el dinero, trabajo y el hogar.