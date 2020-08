Libra - Horóscopo de hoy 22 de agosto

Se forman buenos aspectos de Plutón a tu signo, lo cual provoca que algo esperado se concrete. Venus, el planeta del amor, crea un influjo importante al área de la personalidad, por lo cual se eleva la confianza en ti misma o mismo, y te das cuenta que estabas sufriendo por algo que no vale la pena. Habrá cambios en el campo laboral, pero a ti te benefician, así que no te preocupes por ello. No te quedes con la idea de que no eres culpable de algunas situaciones entre amigos.