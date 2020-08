Libra - Horóscopo de hoy 24 de agosto

Esta semana las cosas se tornarán decisivas para ti, ya que los astros forman un aspecto benéfico, el cual te ayuda a consolidar ese proyecto en el que has estado trabajando. En los próximos días se presentarán cambios esperados; el destino eliminará la causa de los problemas y te brindará herramientas para alcanzar nuevas metas, recuerda ayúdate que el cosmos te ayudará. Si no hay pareja no es porque el universo no te envíe prospectos, pones muchas barreras.