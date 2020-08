Libra - Horóscopo de hoy 25 de agosto

Analiza a profundidad lo que estás realizando o llevando a cabo con tu vida, la responsabilidad de vivirla exitosamente es tuya no de nadie más, así que no esperes soluciones caídas del cielo o por terceros; tienes que enfocarte en la estrategia a seguir de hoy en adelante. Se han formado buenos aspectos para tu signo, no te quedes atrás en ninguno de los planes que se presente en cualquier plano. En lo familiar habrá chantajes que no debes permitir afecten tu día a día.