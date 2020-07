Libra - Horóscopo de hoy 28 de julio

Buenas noticias, ya que ese proceso, negocio o concurso en el que participas, cuenta con buenos augurios por parte del cosmos. En lo que respecta al plano de la familia, existen personas que no van a cambiar su manera de ser, así qué no queda más que entenderlos y aceptarlos tal y como son. No hay situaciones adversas en tu ámbito laboral. Con los amigos se cuenta en los mejores y peores momentos; identifica quién te necesita.