Libra - Horóscopo de hoy 7 de agosto

Buenas noticias en la mayoría de los aspectos de tu vida, pero se sugiere que escuches a tu cuerpo y no te extralimites, ya que últimamente has pasado por un ciclo con demasiado estrés, y en dado caso de no hacer nada para modificarlo, podrías generar problemas de salud. En el plano de lo laboral, este día recomienda aplicar el refrán de “la verdad no peca, pero incomoda” ya que será necesario que pongas en su lugar a alguien cercano.