Piscis - Horóscopo de hoy 13 de julio

Día de actividad fuerte en el plano laboral, no te quejes y mejor crea la estrategia adecuada para agilizar u organizar todo lo que tienes que hacer. Con los amigos, malos entendidos por cuestiones de dinero, pero no por ello te agregues responsabilidades que no te corresponden. En lo que respecta al campo de la vida personal, este es un periodo ideal para mejorar tu condición física. Recibes un detalle de alguien que te admira, podría convertirse en romance.