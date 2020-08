Piscis - Horóscopo de hoy 15 de agosto

Es un hecho que en este ciclo existirán un par de asuntos profesionales o personales que necesitan más tiempo para que el resultado sea el indicado. En este periodo tendrás que tomar decisiones fuertes, por lo que se recomienda que lo hagas rápidamente; si te equivocas, no te preocupes, es parte del proceso de crecimiento. En las cuestiones de dinero no te irá mal, todo estará fluyendo para que no te falte nada, pero será poco a poco.