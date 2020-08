Piscis - Horóscopo de hoy 25 de agosto

Influjos importantes en tu área del trabajo, así que no te sorprenda que los planes que tenías estructurados se modifiquen, y aunque no te estés de acuerdo por completo, debes permitir que la vida fluya de la manera que se vaya presentando en el día a día. Recibes el apoyo de tus familiares y esto los ayuda a unirse más, ya que habrá algunas noticias que no pueden cambiar que serán un poco pesadas, pero en conjunto les será más sencillo aceptarlas.