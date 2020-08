Piscis - Horóscopo de hoy 28 de agosto

Algún hecho importante sucederá en el plano de la pareja o amigos, y por más complicada que se presente la situación no deberá modificarse, ya que el intentar cambiarla se repetirá y mucho más fuerte. En el ambiente de trabajo las cosas son un poco más pesadas de lo normal, pero reconoce que también es tu culpa, ya que todo quieres hacerlo a tu manera y no escuchas a los demás. No porque hasta el momento no se ha cumplido la meta que deseas no pasará, espera un poco más.