Piscis - Horóscopo de hoy 29 de junio

No hay mal que por bien no venga, en los próximos días comprobarás la efectividad de esa frase, te enterarás que te salvaste de una situación por algo que no se llevó a cabo. Ten calma en los asuntos financieros, ya que un par tomarán un poco más del tiempo planeado. Si estás en la búsqueda de empleo, esta semana procura concertar la mayor cantidad de solicitudes, confían que obtendrás lo que deseas. Has recuperado la fuerza de voluntad, felicidades.