Piscis - Horóscopo de hoy 4 de agosto

Debido a un aspecto inestable de Urano a tu signo, vivirás una etapa de contradicciones y dudas, ya que algunas planes o proyectos profesionales o de lo cotidiano, no avanzaran de la manera planeada, no te desesperes, ya que al final la solución te brindará mejores beneficios. Has dejado atrás situaciones complicadas o que limitaban tu crecimiento, no te arrepientas de ello. Comienza poco a poco a reactivarse la vida social.