Piscis - Horóscopo de hoy 5 de agosto

Prepara respuestas o planes alternativos, ya que deberás improvisar para poder triunfar en ese asunto que se ha complicado un poco en lo laboral. Es necesario tener precaución en el plano de las finanzas, ya que puedes caer en tentación de adquirir algún artículo que no necesitas. En lo que respecta a lo sentimental, no presenta aspectos negativos, lo cual indica que es buen momento para sincerarse. Aunque, no quieras, el amor espera por ti.