Sagitario - Horóscopo de hoy 11 de agosto

La Luna influye en tu zona de los nuevos romances, proyectos y suerte, provocando que tu sexto sentido vibre alto por unos días, así que podrás tomar decisiones acertadas y estarán basadas en tus emociones. No todo lo que brilla es oro en el plano profesional, ya que esa propuesta o proyecto que parece ser la solución financiera, no está bien cimentada y por lo mismo podría no ser el negocio que se espera o no dar resultado.