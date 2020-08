Sagitario - Horóscopo de hoy 19 de agosto

El buen aspecto del Sol y la Luna en tu zona del dinero, da como resultado una mejora en tus finanzas o la firma de un contrato. En lo que corresponde al amor, estás a gusto contigo y con eso tienes más que suficiente, ya que mientras mayor armonía sientas en ti, mejores relaciones sentimentales vivirás. Tiendes a repetir patrones no necesarios por no saber poner límites a algunas personas, hay situaciones que no deseas realizar, pero por no quedar mal aceptas.