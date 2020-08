Sagitario - Horóscopo de hoy 2 de agosto

Las ilusiones que no tiene una base en la objetividad, afortunadamente terminarán abruptamente; así que no te aferres a situaciones que cuestan trabajo o demandan que modifiques tu manera de percibir tu mundo, no vale la pena. Dedícate a crear nuevos proyectos de vida, has confiado en las ideas de terceros que al final ni siquiera han llegado a la realidad; tienes que construir tu propio camino, con la intención de que los que amas puedan tener un ejemplo a seguir.