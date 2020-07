Sagitario - Horóscopo de hoy 21 de julio

La recomendación de hoy, es enfocarse, por lo que se recomienda no involucrarse por un par de días en asuntos ajeno, estas a nada de cerrar tratos importantes o darle un giro a tu situación laboral; así que pase lo que pase, no quites el dedo del renglón en lo que deseas o planes que ya estás llevando a cabo. En el plano del amor, quisieras que tu pareja entendiera lo que sientes, claro que lo hace, pero tú no le brindas la oportunidad de que te lo demuestre.