Sagitario - Horóscopo de hoy 22 de agosto

Se concretan asuntos de trabajo o relacionados con las finanzas familiares. No permitas que tu voz sea ignorada en estos días, ya que eres quien tiene la razón. Gracias a la Luna te sentirás un poco sensible a lo que digan los demás, así que no lo tomes personal, permite que todo fluya naturalmente. Se recomienda poner orden en tu relación, es importante que expreses lo que piensas y que no quieres vivir con tu pareja, esto con el fin de no caer en discusiones innecesarias.