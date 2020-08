Sagitario - Horóscopo de hoy 6 de agosto

No es buen día para iniciar proyectos a largo plazo, ya que por el momento no cuentan con el soporte suficiente para ser exitosos. No podrás llegar a un buen acuerdo en el plano de la pareja en este día, se sugiere no tratar temas importantes. Económicamente las cosas marcharan lentas. Es posible que, debido al exceso de tensión, explotes con las personas menos indicadas, se recomienda tener prudencia y analizar bien los comentarios que realices.