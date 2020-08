Sagitario - Horóscopo de hoy 8 de agosto

Abre tu corazón, ya que experimentas una etapa en la que el pasado puede dañar tu futuro, no permitas que esto suceda. Noticias relacionadas con documentos que esperas. Un día con energía positiva y buena vibra a tu alrededor. Es un excelente periodo para resolver situaciones pendientes. Recibes una invitación para salir de tu localidad, pero tal vez no es la mejor idea.Si no tienes pareja, es el momento de revalorar lo que realmente deseas en una relación.