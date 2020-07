Tauro - Horóscopo de hoy 06 de julio

Una de las lecciones que se sugiere aprender en lo próximos días, es la de vivir con mayor libertad, esto con la finalidad de no atarte a situaciones que no quieres. Tu economía se está equilibrando poco a poco, no te faltara nada, pero se recomienda dar un giro a la forma en que administras tus ingresos. El amor está bien aspectado, por lo que se vive con armonía en la pareja. Si buscas un romance, el universo te manda a alguien afín, atrévete a sentir de nuevo.