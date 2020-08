Tauro - Horóscopo de hoy 13 de agosto

Un súper aspecto ilumina tu signo, así que en lo que concierne al amor, trabajo y conocimiento tienes mucho por hacer. Lo negativo del día, es que hay traiciones a tu alrededor, alguien te querrá robar algún proyecto o idea, así que ten mayor cuidado y precaución con tu información. En el plano sentimental, si no hay pareja, la verdad es porque no quieres, existen opciones, pero no las has querido aceptar. En las finanzas recibes sorpresas positivas