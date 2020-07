Tauro - Horóscopo de hoy 17 de julio

En este periodo que estamos viendo se recomienda regresar a tus orígenes. ¿Recuerdas cuando te divertías con instantes simples? ¿Cuándo no te complicabas con rencores o enojos? Identifica qué fue lo que sucedió para que cambiaras. En el plano de lo profesional, se sugiere modificar y adaptar estrategias para no perder clientes o proyectos. Es necesario encontrar nuevos cómplices de vida, aventuras o locuras; no dejes que tu niño o niña interior desaparezca.