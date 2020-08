Tauro - Horóscopo de hoy 20 de agosto

Te confrontas con dos partes de tu vida importantes, lo profesional y lo personal, por lo mismo te sentirás con presión, no satisfecho y con ganas de terminar con las situaciones que te aburren o frustran; pero no te preocupes, ya que esto es solo el comienzo de una etapa de crecimiento. En ocasiones sientes que no has alcanzado todo lo que te has propuesto, pero si das una mirada al pasado, te darás cuenta qué has triunfado mucho más de lo que imaginaste.