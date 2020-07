Tauro - Horóscopo de hoy 22 de julio

La vitalidad, motivación y entusiasmo te invaden, por lo que es probable que no experimentes conflictos u obstáculos en el rubro del trabajo o familia. Neptuno y Mercurio influyen en positivo en el área relacionada con el éxito, así que no te sorprendas de las situaciones positivas que vivirás, confía en tu talento y experiencia. En el plano de las emociones, nacen de nuevo el deseo de volver a sentir y amar, no te reprimas y pon atención en las miradas.