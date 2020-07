Tauro - Horóscopo de hoy 25 de julio

Vives un periodo reflexivo en tu signo, por lo que se sugiere analizar las actitudes, acciones o hábitos que provocan que fallas o no te motivan a comenzar algo nuevo; ciclo ideal para despertar la consciencia. No te dejes caer, por más difícil que pueda parecer la situación que estás viviendo, lograrás superarla en poco tiempo. Si ves que la persona que te gusta no siente lo mismo por ti, no tiene caso que sigas intentando, el amor es libre y se identifica de inmediato.