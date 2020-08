Tauro - Horóscopo de hoy 27 de agosto

No es el mejor día de la semana ya que se han formado un par de influjos inestables, los cuales provocan que un par de asuntos de vida cambien de dirección, no queda más que esperar a que todo se equilibre de manera natural. La luna contribuye a que se compliquen algunas de las decisiones que tienes que tomar. No des por hecho los planes que se hagan hoy en el plano de la pareja o de los amigos, ya que el influjo de Urano provoca que no tengan fundamentos.