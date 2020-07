Tauro - Horóscopo de hoy 28 de julio

Lo que vivirás será la gota que derramó el vaso, pero no es culpa de terceros, has creído una sola versión de la historia y no te has dado a la tarea de analizar a fondo la situación; piensa en la honestidad e integridad de los involucrados. Si acabas de conocer a alguien, no busques sus defectos inmediatamente, bríndate la oportunidad de tener mayor información de él o ella. Por el momento, la economía fluye, pero eso no es sinónimo de gastar de más.