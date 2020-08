Tauro - Horóscopo de hoy 9 de agosto

Paciencia, tiempo, análisis y comprensión son las herramientas que necesitas en estos días, ya que los astros harán un par de jugarretas, provocando que no todo resulte en el primer intento, pero eso no significa que debas desistir, solo que hay que mejorar tu estrategia. El cosmos te brinda ayuda para equilibrar las cuestiones de pareja o familia, es buen día para hablar y acercarse con quienes has tenido diferencias, se quien propicie la solución.