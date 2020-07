Virgo - Horóscopo de hoy 06 de julio

Esta semana es ideal para resolver esas situaciones que se han complicado un poco. Tendrás nuevas opciones de planes con la familia, expón tus ideas y de paso mejoras la comunicación con todos. Los astros te invitan a pensar en tu felicidad, debes ver más por ti y por los momentos felices que tienes que vivir en este ciclo; no tiene caso cargar con resentimientos. No te dejes llevar por la creencia de personas que no estén bien informadas.