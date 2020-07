Virgo - Horóscopo de hoy 13 de julio

Un aspecto lunar kármico, el que te enseña las lecciones, influye en tu zona de las finanzas, por lo que debes aprender que el dinero es una recompensa por la labor que realizas y por lo que consideras que vales; por lo que, si el concepto que tienes de ti no es alto, es por ese motivo que no obtienes más. En el plano de la familia, se viven diferencias, pero no puedes hacer nada contra esto, cada quien es responsable de que lo que vive y piensa.