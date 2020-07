Virgo - Horóscopo de hoy 15 de julio

El influjo de Venus el planeta del amor y el dinero que forma en el área relacionada con los logros, ayuda a que concretes proyectos; así que no te detengas y atrévete a llegar más allá de lo que imaginas. En el plano social, dentro de poco conocerás a un nuevo amigo o amiga que te puede llevar a conquistar nuevos planos o lograr cambios sorpresivos. En lo que concierne a las finanzas, no te desanimes si uno de tus planes no funcionó, modifícalo e inténtalo nuevamente.