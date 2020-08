Virgo - Horóscopo de hoy 22 de agosto

No hay pretextos que valgan para seguir buscando a esa persona que no responde tus mensajes, es un hecho que por más que intentes, el asunto ya llegó a un punto final. Mientras, menos tiempo pierdas en situaciones que ya no te dejan nada, entenderás que la vida tiene más de una recompensa para ti. Todos en ocasiones tenemos el síndrome del superhéroe y queremos salvar al mundo, pero esta vez te corresponde trabajar en tu ser interno.