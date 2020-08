Virgo - Horóscopo de hoy 23 de agosto

Escucha a tu voz interna que te pide no sigas con personas o situaciones que no te brindan felicidad. El amor está haciendo de las suyas, integrando nuevas personas a tu vida, para que puedas darte la oportunidad de poco a poco conocer a alguien y volver a sentir esas mariposas en el estómago, que por el momento te niegas. Surgen opciones de negocio, las cuales no debes rechazar, es tiempo de incrementar tu dinero y vivir mejor.