Virgo - Horóscopo de hoy 28 de agosto

La Luna ilumina a tu signo este día y afortunadamente provoca que entres en razón, ya que hasta el momento era complicado que reconocieras cuando cometes un error; ahora sabrás que la vida no siempre será igual y si no optas por crear un entorno positivo, no provocarás las mejoras necesarias. El universo ha enviado a algunas personas apoyarte, es necesario que aprendas rápido, porque están por irse de tu mundo. En el plano económico, no gastes de más.