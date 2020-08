Virgo - Horóscopo de hoy 4 de agosto

Buenas noticias en el campo de la vida cotidiana, ya que el universo atrae la buena fortuna a tu signo. Pide el consejo adecuado para poner en marcha ese plan que tienes en mente, da por hecho que tendrá éxito. En el plano económico ya son menos las deudas, así que evita engancharte con alguna oferta o compra de objetos que realmente no necesitas. Tu pareja se obsesionará con querer cambiar algo del hogar; si no le contradices, tal vez no lo realice.