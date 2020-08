Virgo - Horóscopo de hoy 6 de agosto

Los astros te envían la dosis de fuerza de voluntad extra que necesitas, esto con la finalidad de poner en orden algunos aspectos que te preocupan. Toma lo mejor de cada momento y desecha aquello en lo que no estés de acuerdo. Económicamente estás en procesos de recuperarte, pero el dinero no te faltará. Si no cuentas con empleo, este es un buen ciclo para agendar entrevistas. Analiza los motivos por los que piensas que no puedes obtener más de lo que deseas.