Hubo participantes muy competitivos este fin en El Círculo del 1%

Arrancamos el fin de semana con mucha emoción en El Círculo del 1%, y dentro de las primeras rondas figuraron muchas fans del Escorpión Dorado que no ocultaron su emoción de tenerlo de frente, aunque no hicieorn su mejor papel al no pasar de las primeras rondas. Tan sólo en la primera ronda quedaron fuera 20 de los cien participantes.

Para la pregunta del 15% la emoción llegó al foro al no irse ningún participante de los seis que restaban. Sin embargo, pasando la del 10%, tres quedaron fuera.

Los tres restantes pasaron directo al Círculo del 1%, y sorprendió que uno de ellos aún mantenía sus mil pesos con los que inició el juego. El Escorpión Dorado les comentó de los 10 mil pesos que ya tenían en la bolsa (divididos a su vez, entre los tres) peor que podían dejar de lado para seguir por el acumulado, que llegó a ser de 97 mil pesos. Ninguno se quiso retirar, por lo que jugaron por lo que había en el pozo.

¡Descubre si la lógica de alguno de los tres finalistas fue suficientemente buena como para llevarse todo el dinero!