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FOTOS | Stephanie Salas y Humberto Zurita, ¡se aman!
Los actores dejaron al descubierto sus sentimientos; él lo hizo en una entrevista, ella a través de redes sociales.
Stephanie Salas.
Stephanie Salas.
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Stephanie Salas.
Stephanie Salas.
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Stephanie Salas.
Stephanie Salas.
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Stephanie Salas.
Stephanie Salas.
Michelle Salas.
Stephanie Salas.
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