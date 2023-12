Humberto Zurita y Stephanie Salas se fueron de viaje juntos

Las cámaras de Ventaneando lograron captar a Humberto Zurita en el Aeropuerto de la Ciudad de México y aunque se paró a hablar con los periodistas, tuvo que irse rápido, pues no iba solo, lo acampanaba Stephanie Salas, quien no quiso hablar con la prensa, y su hijo Emiliano. Iban rumbo a unas merecidas vacaciones, aunque no quiso compartir mayores detalles.