Humberto Zurita y Stephanie Salas se fueron de viaje juntos
Nuestra lente captó cómo huyó Stephanie Salas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, mientras Humberto Zurita habló un rato para nuestras cámaras.
Las cámaras de Ventaneando lograron captar a Humberto Zurita en el Aeropuerto de la Ciudad de México y aunque se paró a hablar con los periodistas, tuvo que irse rápido, pues no iba solo, lo acampanaba Stephanie Salas, quien no quiso hablar con la prensa, y su hijo Emiliano. Iban rumbo a unas merecidas vacaciones, aunque no quiso compartir mayores detalles.