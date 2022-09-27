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FOTOS | ¡¿Shakira está saliendo con otro futbolista, Iker Casillas?!

Hay rumores fuertes de que Shakira estaría saliendo con Iker Casillas, ex-compañero de su Piqué. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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