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FOTOS | Imelda Garza hace una promesa a Maribel Guardia tras la muerte de Julián Figueroa.

La viuda de Julián Figueroa no piensa dejar sola a la madre de su esposo y contó la promesa que le hizo.

Por: Maribel Velázquez

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Imelda Garza hace una fuerte promesa a Maribel Guardia.
Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
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Imelda Garza hace una fuerte promesa a Maribel Guardia.
Imelda Garza reveló el momento en que encontró sin vida a Julián Figueroa.
Muerte de Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, la esposa del cantante fallecido?
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