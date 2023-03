Ingrid Coronado enfrenta un litigio con Charly López por una casa.

Además de la batalla legal que está por iniciar para recuperar un departamento en Cuernavaca, Morelos, que tenía en un fideicomiso con Fernando del Solar y que hoy está en posesión de su viuda, Anna Ferro, Ingrid Coronado tiene abierto otro litigio con Charly López, padre de su hijo mayor, por una casa que compraron cuando eran pareja.

¿Qué dijo Ingrid Coronado al respecto?

La conductora aseguró que ese litigo ya se encuentra en juzgados y preguntó: “¿Ustedes qué harían si estuvieran en la posición de criar a sus hijos solos o solas? ¿De mantener a sus hijos solos o solas? Que en alguna época de su vida trabajaron mucho y se hicieron de alguna propiedad, en mi caso son dos y, que actualmente están habitadas por una persona que no paga renta y que no quiere entregar esa propiedad, ¿ustedes se la regalarían?”.

¿Qué ha dicho la gente sobre Ingrid Coronado? Ingrid Coronado declaró que la gente asegura que a ella la gusta estar demandando medio mundo, principalmente por el pleito legal que tiene con Charly López y el que está próximo a desencadenarse con Anna Ferro.

“Me dicen mucho que a mí me gusta estar demandando a la gente, entonces, yo mejor les pregunto ¿ustedes iniciarían acciones legales para recuperar esa propiedad o ustedes dirían que la viuda y que se la quede?”, añadió y aseguró que “yo creo que todas las personas queremos lo justo”.

¿Cómo se lleva Ingrid Coronado con sus hijos?

A propósito de sus hijos, Ingrid habló de lo bien que se lleva con ellos y de cómo ha tratado de blindarlos ante cualquier escándalo. “Yo he intentado a lo largo de todos estos años de blindarlos lo más posible, no me interesa envenenar su corazón en lo absoluto, ellos son unos niños increíbles, son unos niños padrísimos que todo mundo quiere, que tienen una vida súper linda”.

“Si fuera por mí, nada se hubiera hecho mediático, o sea, yo los invito a que vean la historia y yo nunca he sido la que habla de temas personales ni legales, jamás. Siempre he tenido que responder porque mucha de la información que se habla sobre mí y sobre mis asuntos es falsa y por eso he tenido que hacerlo, ha sido más una necesidad que un gusto”, recalcó.