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FOTOS | "Por tu culpa tengo cáncer". Ingrid Coronado rompió el silencio sobre Fernando del Solar.

En entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado, Ingrid Coronado confesó todo lo que vivió con el fallecido Fernando del Solar.

Por: Tv Azteca

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