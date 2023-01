Ingrid Coronado responde a acusaciones de Anna Ferro y Charly López.

La conductora Ingrid Coronado afirmó que prefiere no hacer caso a los comentarios negativos en su contra que surgieron a raíz de la entrevista que sostuvo con Yordi Rosado donde contó su historia con Fernando del Solar.

“Yo honestamente en lo que me he fijado en este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay con respecto a mi historia”. Ahorita, hasta en la calle, mis hijos me dicen: ‘ma, eres bien famosa’”. Como que ha habido un cambio bien importante de la gente dándome cariño”, señaló.

¿Qué dijo Ingrid Coronado sobre las acusaciones en su contra que hicieron Anna Ferro y Charly López?

La conductora ya se encuentra cansada de hablar de Anna Ferro con quien no ha llegado a un acuerdo por la herencia de Fernando del Solar y tampoco ha llegado a un entendimiento con su ex pareja, Charly López, por algunos bienes inmuebles.

“Soy una mujer que ha sacado a sus hijos adelante sola, trabajo en la radio, mi libro ‘Mujer ON’ está agotado y eso me llena de alegría y honestamente estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando, hablando mal de mí, cuando deberían estar agradecidos por vivir en una propiedad mía, la verdad es algo que no”.

Ingrid no quiso entrar en controversia ahora que Charly López rompió en llanto en un programa de televisión y mencionó que perdonó a Ingrid Coronado por todo el daño, que según le ha hecho.

“No sé de qué me perdonó, no sé si ustedes sepan”, cerró.