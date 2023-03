Ingrid Coronado le responde a quienes dicen que dejó morir solo a Fer del Solar.

Ingrid Coronado ha acaparado los reflectores desde que Fernando del Solar partió de este mundo, mucho de esto gracias a que Anna Ferro, viuda del conductor, no ha querido salirse del departamento de Cuernavaca, Morelos, el cual forma parte de un fideicomiso que la conductora y el también actor tenían.

Así respondió Charly de Garibaldi a las acusaciones de Ingrid Coronado.

¿Ingrid Coronado ha intentado contactar a Anna Ferro?

En días pasados, Ingrid Coronado mostró a Ventaneando los mensajes que le envió a Anna Ferro por WhatsApp e Instagram, mismos que jamás fueron respondidos: “Sí, yo la he intentado buscar pero no he tenido respuesta… Yo estoy intentando hacer todo lo que esté en mis manos”.

¿Qué dicen los mensajes que Ingrid Coronado le envió a Anna Ferro?

En uno de los mensajes que Ingrid le envió a Anna Ferro dice: “Hola Anna, me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento. Ya pasaron cinco meses y la verdad no he querido iniciar acciones, primero, por respeto a su duelo y luego para no exponer a Francesca a una situación desagradable, pero comprenderás que tengo muchas responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente. Espero podamos terminar con esta situación de forma pacífica por el bien de todos, gracias”.

Al no obtener respuesta, Coronado decidió escribirle por Instagram pero tampoco tuvo éxito: “Te envié mensaje de mis dos celulares. Me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento”, versa el mensaje que la conductora le envió a la viuda de Fernando del Solar.

¿Ingrid Coronado dejó solo a Fernando del Solar? Ingrid Coronado ha sido víctima de ataques en redes sociales, muchos de ellos encaminados a que dejó solo a Fernando del Solar poco después de que se enteró que tenía cáncer, lo que desató un gran escándalo.

Diversos internautas aseguran que la conductora dejó morir solo a su exesposo, incluso un usuario le comentó este hecho en su cuenta de Instagram, por lo que Ingrid no se quedó callada y de forma elegante le respondió.

¿Qué dijo Ingrid Coronado?

El usuario identificado como ovalle.eder escribió: “¿No fue la que dejó a su esposo morir solo?”, a lo que la conductora respondió “te hicieron creer la historia equivocada”, esto después de haber lanzado en sus redes un podcast donde hablaba del amor propio y del por qué finalizó dos matrimonios en el pasado.