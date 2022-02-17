¿Cómo usar Instagram, Facebook y Telegram en una sola pestaña de Google?
La comunicación es fundamental en la actualidad, por lo que te presentamos un nuevo truco para poder tener tus mensajes en una sola ventana.
Durante mucho tiempo, la comunicación a distancia se ha convertido en una parte muy importante para millones de personas, más ahora que la pandemia nos ha obligado a estar lejos de nuestros seres queridos.
Por eso, actualmente existen distintas aplicaciones de mensajería; sin embargo para muchos usuarios esto llega a ser un poco complicado, pero Google Chrome ha dado a conocer una función que puede cambiar todo.
Te puede interesar: Así puedes enviar mensajes anónimos a tus amigos en WhatsApp.
Para poder realizar esta función, se debe de tener una extensión del navegador de la empresa de Alphabet y de esta forma, se podrá tener todos los chats en un solo lugar, es decir, los mensajes de WhatsApp Web, Facebook Messenger, Telegram Web y Signal.
Por eso, a continuación, te presentamos los pasos que se deben seguir para lograr que todos los chats estén juntos y con una sola contraseña.
¿Qué pasos debes seguir para mantenerte comunicado?
• Primero, se deberá descargar la extensión Multi Chat Messenger for WhatsApp en Chrome Web Store.
• Ya se fue instalada, se debe dar clic en el ícono del rompecabezas que se encuentra después de la barra del navegador
• Posteriormente se desplegarán las extensiones con las que cuenta Chrome, es decir, buscar la de Multi Chat Messenger para WhatsApp.
• Después se deben tocar los tres puntos verticales, dar clic en la que dice fijar y en la esquina superior derecha se mostrará un nuevo icono verde.
• Luego inicia sesión en WhatsApp Web, Messenger, Telegram y Signal, y da clic en el ícono de la extensión.
• Se abrirá una ventana fuera de Google Chrome con todas las aplicaciones de mensajería instantánea.
• En el lado izquierdo de la pantalla aparecerán los logos de las apps. Da clic en uno para comenzar a chatear.
También te puede interesar: ¿Qué significan tres palomitas azules en WhatsApp?
Ahora que lo sabes, solo tienes que instalarlo y facilitar tu vida al momento de tener comunicación con tus seres queridos.