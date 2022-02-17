¿Cómo usar Instagram, Facebook y Telegram en una sola pestaña de Google?

Durante mucho tiempo, la comunicación a distancia se ha convertido en una parte muy importante para millones de personas, más ahora que la pandemia nos ha obligado a estar lejos de nuestros seres queridos.

Por eso, actualmente existen distintas aplicaciones de mensajería; sin embargo para muchos usuarios esto llega a ser un poco complicado, pero Google Chrome ha dado a conocer una función que puede cambiar todo.

Te puede interesar: Así puedes enviar mensajes anónimos a tus amigos en WhatsApp.

Para poder realizar esta función, se debe de tener una extensión del navegador de la empresa de Alphabet y de esta forma, se podrá tener todos los chats en un solo lugar, es decir, los mensajes de WhatsApp Web, Facebook Messenger, Telegram Web y Signal.

Por eso, a continuación, te presentamos los pasos que se deben seguir para lograr que todos los chats estén juntos y con una sola contraseña.

¿Qué pasos debes seguir para mantenerte comunicado?

• Primero, se deberá descargar la extensión Multi Chat Messenger for WhatsApp en Chrome Web Store.

• Ya se fue instalada, se debe dar clic en el ícono del rompecabezas que se encuentra después de la barra del navegador

• Posteriormente se desplegarán las extensiones con las que cuenta Chrome, es decir, buscar la de Multi Chat Messenger para WhatsApp.

• Después se deben tocar los tres puntos verticales, dar clic en la que dice fijar y en la esquina superior derecha se mostrará un nuevo icono verde.

• Luego inicia sesión en WhatsApp Web, Messenger, Telegram y Signal, y da clic en el ícono de la extensión.

• Se abrirá una ventana fuera de Google Chrome con todas las aplicaciones de mensajería instantánea.

• En el lado izquierdo de la pantalla aparecerán los logos de las apps. Da clic en uno para comenzar a chatear.

También te puede interesar: ¿Qué significan tres palomitas azules en WhatsApp?

Ahora que lo sabes, solo tienes que instalarlo y facilitar tu vida al momento de tener comunicación con tus seres queridos.

