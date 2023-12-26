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FOTOS | Estos son los famosos más seguidos en Instagram 2023

Las redes sociales fueron muy importantes en este 2023... ¡Y los famosos no pararon! ¿Quiénes son los más seguidos en Instagram? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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