Irán Castillo se viste de luto, envía desgarrador mensaje.
La actriz Irán Castillo pasa por uno de los momentos más complicados de su vida, pues compartió en sus redes sociales el lamentable fallecimiento de su mascota.
Una de las actrices más queridas de México y recordadas por sus actuaciones, es Irán Castillo, quien ahora vive uno de los momentos más complicados de su vida en años.
La también cantante se encuentra muy triste por el fallecimiento de uno de sus seres queridos más cercanos y que siempre estuvo a su lado para enfrentar los momentos complicados de su vida.
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Nos referimos a Cantante, el perrito de Irán Castillo, quien por medio de su cuenta oficial de Instagram despidió a su fiel compañero de años.
Irán Castillo despide a uno de sus mejores amigos con emotivo mensaje.
Irán Castillo despidió a su mascota con un emotivo y desgarrador mensaje en sus redes sociales, en donde le agradeció por todo el tiempo que compartió con ella a lo largo de estos años.
Cuanta maestría nos comparten los caninos! Puro amor incondicional, sin importar si los regañaste, los ignoraste, si no les pusiste atención, ellos siguen moviéndote la colita con tanto amor… Sin juzgarte si estás enojado o no estás en la mejor actitud, te siguen amando y se emocionan de verte, ¡inclusive si acaban de verte hace unos minutos! ¡Si estás triste te acompañan en tu emoción y te abrazan con su presencia! ¡Tanto que aprenderles... Gracias Cancanete por existir! ¡Se que sigues existiendo de otra forma y seguirías enseñándome el amor incondicional! Te amo
Luego de dar a conocer el lamentable fallecimiento de su mascota, Irán Castillo ha recibido muchas muestras de apoyo por parte de sus millones de fans, quienes no dudaron en mandarle mensajes de apoyo para que pueda superar pronto la muerte de su perrito.
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Hasta el momento, se desconoce las causas del fallecimiento del perrito de Irán Castillo.