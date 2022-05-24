Irán Castillo confirmó que se tomó la placenta de su bebé.

Irán Castillo lo confirma, tras dar a luz a su bebé Demián, ingirió placenta con el fin de aprovechar los nutrientes que esta contiene, vea de qué manera lo hizo.

La placenta, yo me la tomé en smoothie porque es buenísima, o sea es el órgano que nutre a tú bebé y que le da oxígeno y todo, imagínate todos los nutrientes que no trae esa placenta. Entonces, ahorita ya hay más información sobre eso, te la puedes tomar después del parto en un smoothie o en capsulitas, también

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Para el post parto, ayuda a las hormonas, pero de hecho, yo ahorita traigo unos sacaleches puestos, por eso me ven las chichis de Sabrina, no las tengo así, sí las tengo grandes pero no de Sabrina, lo que pasa es que traigo un sacaleches ahorita que, me está sacando la leche, entonces, arriba la lactancia, aunque estés trabajando, sí se puede

Irán Castillo habla de su regreso al teatro musical.

Hablamos con Irán tras las bambalinas del musical Fiebre del sábado por la noche, en el que, a tan sólo tres meses de haber parido, ya está trabajando de lleno.

Estar aquí, en este proyecto, siempre se lo voy a agradecer a Gerry que me haya invitado de nuevo porque me sirvió mucho, porque me distraje un poco y empecé, también, a moverme; entonces, eso ayuda a todo lo del post parto

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